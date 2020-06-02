Куомо обвинил мэра Нью-Йорка в недооценивании масштабов протестов

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинил мэра города Нью-Йорк Билла де Блазио в том, что он недооценивает масштабы проходящих в городе протестных акций. Соответствующее заявление он сделал в рамках брифинга, трансляция которого велась в его Twitter-аккаунте.

Куомо добавил, что де Блазио задействует недостаточно сил полицейских на беспорядках.

Губернатор напомнил слова мэра о том, что Нью-Йорк не будет прибегать к помощи Национальной гвардии, а справится с протестами с помощью полиции города.

«Полиция Нью-Йорка и мэр не выполнили свою работу прошлой ночью», — подчеркнул Куомо.

Он также призвал де Блазио задействовать все 38 тыс. сотрудников полиции для защиты собственности и людей в городе.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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