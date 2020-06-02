Совфед одобрил закон о блокировке «пиратских» приложений для гаджетов
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Совет Федерации одобрил закон об обязанности Роскомнадзора обеспечивать блокировку приложений для гаджетов, которые нарушают авторские права в сети, сообщает «Интерфакс».
Принятый документ устанавливает термин «программное приложение». Под ним понимаются «программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете».
Согласно закону, онлайн-магазины будут обязаны сами удалять «пиратские» приложения в случае отказа владельца делать это самостоятельно.
Закон вступит в силу в октябре 2020 года.
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