Совфед одобрил закон о блокировке «пиратских» приложений для гаджетов

Совет Федерации одобрил закон об обязанности Роскомнадзора обеспечивать блокировку приложений для гаджетов, которые нарушают авторские права в сети, сообщает «Интерфакс».

Принятый документ устанавливает термин «программное приложение». Под ним понимаются «программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете».

Согласно закону, онлайн-магазины будут обязаны сами удалять «пиратские» приложения в случае отказа владельца делать это самостоятельно.

Закон вступит в силу в октябре 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поиск пиратов: Роскомнадзору сдадут приложения