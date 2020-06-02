Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана

В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным правоохранителей, неоднократно судимый безработный сельчанин из Кетово около 3.00 поджог 13 автомобилей, которые принадлежали торговому предприятию города. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. По некоторым подсчетам, он нанес ущерб на 18 млн рублей.

Позднее подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции.

«Злоумышленник внятно объяснить полицейским причины своего поступка не может», — добавили в МВД.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». За данное правонарушение сельчанину грозит тюремный срок до пяти лет.

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