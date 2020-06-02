Американца обвинили в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе

Жителя штата Иллинойс Мэттью Руперта обвинили в том, что он приехал в Миннеаполис и предлагал протестующим взрывчатые вещества. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на документы суда.

Как полагает следствие, американец приехал в Миннеаполис, предоставлял желающим взрывчатку во время протестов и призывал бросать ее в полицейских. Также предполагается, что после протестных акций он со своей компанией поджег местный магазин. Доказательства вины американца могли быть запечатлены на видео, которые он выкладывал в Facebook.

В настоящее время правоохранители задержали Руперта и его товарищей за нарушение комендантского часа в городе. При обыске его машины они обнаружили несколько взрывных устройств, а также молоток, фонарь и деньги.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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