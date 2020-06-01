Власти Подмосковья не исключили скорого открытия ТЦ
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В Подмосковье открытие торговых центров может стать следующим шагом по смягчению мер по коронавирусу, которые ранее были введены в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.
«Следующими могут открыться торговые центры», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что также будут постепенно возвращаться к работе стационары, перепрофилированные под отделения для больных с COVID-19.
Кроме того, с 3 июня в регионе начнут работать парикмахерские при условии соблюдения санитарных правил.
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