Власти Подмосковья не исключили скорого открытия ТЦ

В Подмосковье открытие торговых центров может стать следующим шагом по смягчению мер по коронавирусу, которые ранее были введены в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

«Следующими могут открыться торговые центры», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что также будут постепенно возвращаться к работе стационары, перепрофилированные под отделения для больных с COVID-19.

Кроме того, с 3 июня в регионе начнут работать парикмахерские при условии соблюдения санитарных правил.

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