Посольство РФ направило Госдепу ноту из-за инцидента с журналистом на беспорядках

Российское посольство направило Госдепу США ноту протеста после того, как журналист из России пострадал в ходе беспорядков на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приведены на странице Facebook диппредставительства.

Он отметил, что сотрудник РИА «Новости» Михаил Тургенев, а также находившиеся неподалеку американские журналисты пострадали от «недопустимого обращения со стороны местных полицейских».

Посол добавил, что представители прессы имели необходимые обозначения на одежде, а также предъявили соответствующие документы и не сопротивлялись во время событий на акциях протестов в США.

«О какой ее объективности можно говорить, когда двойные стандарты применяются даже к работающим в США российским журналистам?» — подчеркнул Антонов.

Он назвал инцидент «возмутительным» и добавил, что в диппредставительстве намерены требовать тщательного расследования по данному факту.

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