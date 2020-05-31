Губернатор Миннесоты извинился перед пострадавшими в ходе протестов журналистами

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц принес извинения журналистам, которые пострадали от действий полиции в ходе протестных акций. Об этом сообщает News18.

Он извинился за задержания, а также нападения на работников СМИ во время беспорядков в ночь на воскресенье, 31 мая.

По его мнению, работа СМИ является необходимой, поскольку журналисты представляют «глаза и уши общественности». Губернатор также назвал задержания «непредумышленными».

«Это неприемлемо... Я несу за это полную ответственность», — добавил Уолц.

В ходе протестных акций ряд журналистов и съемочных групп пострадал от резиновых пуль, кто-то — от слезоточивого газа. Среди пострадавших значатся работники Minneapolis Star Tribune, NBC, CBS, VICE, Los Angeles Times, а также РИА «Новости».

Это происходит на фоне массовых беспорядков в США из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. В тот день сотрудник полиции при задержании встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но правоохранители не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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