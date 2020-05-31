Песков рассказал о потере обоняния и дне заражения коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих симптомах COVID-19 и дне, когда он понял, что заразился инфекцией, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, все начиналось не так серьезно. Он испытывал прилив сил, занимался спортом в зале и пробежал 7 км. Однако на следующий день у него поднялась температура и появились «необычные ощущения».

«Ты теряешь обоняние и вкус... клубнику от курицы вы не сможете отличить», — вспоминает Песков.

Помощник Путина отметил, что в целом симптомы коронавируса можно сравнить с гриппом.

Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа 12 мая. Жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка сообщила, что ее муж выписан из больницы после лечения спустя почти две недели — 25 мая.

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