Землетрясение силой в 5,7 баллов произошло у южных Курил

Землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло в районе южных Курил 30 мая, передает РИА «Новости» заявление Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в воскресенье в 5.13 (21.13 субботы мск) <...> в 238 километрах юго-западнее райцентра Южно-Курильска на острове Кунашир», — говорится в сообщении.

По данным службы, очаг землетрясения располагался на глубине 92 километра.

Жители Южно-Курильска ощутили толчки в своих домах силой в 2 балла, население села Малокурильское на острове Шикотан — до 3.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.