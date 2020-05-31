Коронавирус выявили более чем у 6 млн человек в мире

Коронавирус подтвердился у 6 003 762 человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, на 0.17 по мск от вируса погибли 367 356 пациентов, выздоровели — 2 534 057.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в США. Там инфекцией заразились более 1,7 млн человек, скончались — 103 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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