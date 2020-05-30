Источник: СК возбудил дело после КТО в Сунже

Следственные органы возбудили уголовное дело после контртеррористической операции в ингушской Сунже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник отметил, что дело было возбуждено по статье 317 УК России о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее режим КТО был введен в городе в ходе блокировки группировки боевиков. В ходе операции были ликвидированы двое боевиков, которые пытались скрыться в хозяйственной постройке.

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