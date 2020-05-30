Ликвидированные в Ингушетии боевики готовили ряд терактов
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Двое боевиков, которые были ликвидированы в городе Сунжа в Ингушетии, планировали проведение ряда терактов в республике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
На месте столкновения бандитов с сотрудниками правоохранительных органов обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении НАК. Отмечается, что потерь среди силовиков и пострадавших среди гражданских нет.
Ранее сообщалось, что в ходе контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии были ликвидированы двое боевиков.
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