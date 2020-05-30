Супруга обвиняемого в убийстве афроамериканца экс-полицейского подала на развод

Жена бывшего полицейского Дерека Шовена Келли Шовен, который обвиняется в убийстве афорамериканца Джорджа Флойда, подала на развод. Об этом сообщается в Facebook юридической фирмы Sekula Law Offices, сотрудником которой является адвокат жены.

Адвокат также отметил в публикации, что супруга Шовена чувствует себя подавленно в связи с произошедшими событиями, а также передает соболезнования семье Флойда.

Как сказано в сообщении, женщина также попросила обеспечить безопасность ее семье и детям в непростое время.

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский взят под стражу

— Семья Джорджа Флойда попросила переквалифицировать обвинения экс-полицейскому

— В городах США прошли беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда