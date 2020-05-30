Возбуждено дело в связи с нападением на инкассаторов в Красноярске

Возбуждено уголовное дело после нападения неизвестных на инкассаторов в Красноярске в субботу, 30 мая. Об этом сообщается на сайте МВД.

В настоящее время следователи разыскивают преступников. По данным ведомства, введен специальный план, направленный на их задержание.

Дело возбуждено по ст. 162 УК России «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Нападение было совершено на машину инкассаторов в субботу, 30 мая, у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске. Известно, что злоумышленники применили огнестрельное оружие. Пострадали двое инкассаторов, их госпитализировали.

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