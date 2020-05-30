В общежитии Киева выявили вспышку коронавируса

В Киеве закрыли общежитие на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его словам, закрыли общежитие на проспекте Гагарина, где обнаружили вспышку вируса.

«Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой», — добавил мэр.

Все остальные жители находятся в самоизоляции под наблюдением медиков.

По последним данным, на Украине зафиксировано 23 204 случая заражения коронавирусом, умерли 696 человек, выздоровели 9 311.

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