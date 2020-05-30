В Красноярске неизвестные напали на инкассаторов

Нападение было совершено на машину инкассаторов в субботу, 30 мая, в Красноярске, двое из них были доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что эти инкассаторы получили ранения.

«Сотрудники полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю устанавливают обстоятельства нападения на машину инкассаторов в Кировском районе Красноярска», — сообщили в пресс-службе.

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