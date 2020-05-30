В городах США прошли беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда

Акции протеста, которые были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, переросли в беспорядки в некоторых крупных городах США, передает Associated Press.

Сообщается что, беспорядки, задержания и акты вандализма наблюдались в Нью-Йорке, Атланте, Альбукерке, Фонтане, Сан-Хосе, а также Хьюстоне.

Кроме того, днем ранее подобные случаи были зафикисированы в Финиксе и Денвере.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белый дом на короткое время закрыли из-за протестов

— В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов

— Трамп осудил действия полиции при задержании Джорджа Флойда в Миннеаполисе