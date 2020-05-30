В городах США прошли беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда
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Акции протеста, которые были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, переросли в беспорядки в некоторых крупных городах США, передает Associated Press.
Сообщается что, беспорядки, задержания и акты вандализма наблюдались в Нью-Йорке, Атланте, Альбукерке, Фонтане, Сан-Хосе, а также Хьюстоне.
Кроме того, днем ранее подобные случаи были зафикисированы в Финиксе и Денвере.
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