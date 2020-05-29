Власти объяснили появление разметки на грунтовой дороге под Саратовом

На грунтовой дороге в городе Петровск Саратовской области появилась дорожная разметка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Петровского района Дмитрий Чапурин отметил, что разметка появилась в связи с калибровкой дорожного оборудования.

Он добавил, что калибровка проводится для того, чтобы потом «нанести качественную разметку» с соблюдением норм расхода краски, ровности разметки и других параметров уже на асфальтированной дороге.

«Это не ноу-хау», — сказал Чапурин.

Он также подчеркнул, что заложенные на разметку денежные средства потрачены не были, и уточнил, что на грунтовом покрытии позднее будет проще удалить краску, чем если совершать проверку на асфальтированном покрытии.