Вывозной рейс из Афин в Москву запланирован на 31 мая
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Еще один вывозной рейс с россиянами из Афин в Москву запланирован на 31 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России в Греции.
Предполагается, что на борту будет до 50 российских граждан, которые в настоящее время находятся в различных городах Греции.
До Афин пассажиры будут добираться в специальных автобусах.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют некоторые рейсы, в том числе вывозные.
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