Вывозной рейс из Афин в Москву запланирован на 31 мая

Еще один вывозной рейс с россиянами из Афин в Москву запланирован на 31 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России в Греции.

Предполагается, что на борту будет до 50 российских граждан, которые в настоящее время находятся в различных городах Греции.

До Афин пассажиры будут добираться в специальных автобусах.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют некоторые рейсы, в том числе вывозные.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более ста россиян вылетели из Греции в Россию