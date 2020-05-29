В Москве от коронавируса вылечились больше 74 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, за прошедшие сутки выздоровели 3 474 человека.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725», — добавила Ракова.

Она напомнила, что выздоровевшие от коронавируса горожане могут стать донорами плазмы, а также социальными волонтерами, чтобы помогать тем, кто лечится на дому.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире коронавирус выявили у 5,8 млн человек

— В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом