Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что Крым в нынешнем курортном сезоне не будет рассчитывать на иностранных туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В этом году мы не рассчитываем на приезд иностранных туристов, учитывая ситуацию с пандемией в мире», — сказал он.

Черняк добавил, что крыс в последние годы ориентировался на отечественных туристов, при этом гости из-за рубежа были «важным политическим аспектом», потому что, возвращаясь обратно они «доносили в своих странах правду о жизни в Крыму».

Парламентарий считает, что для крымских курортов на данный момент важно наладить турпоток из разных российских регионов, однако этот вопрос зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

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