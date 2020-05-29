Нарушения при выплатах медикам выявили в Еврейской АО

Нарушения при выплате медицинским работникам надбавок за работу с пациентами в новой коронавирусной инфекцией выявлены в ряде учреждений здравоохранения Еврейской автономной области, сообщается на сайте прокуратуры ЕАО.

Прокуратура потребовала незамедлительно выплатить средства и вынесла пять представлений в адрес руководителей медицинских учреждений, сотрудники которых получили положенные надбавки не в полном объеме, указано в сообщении.

В прокуратуру поступило 17 обращений медиков в связи с невыплатой компенсаций, сообщает прокуратура. Отмечается, что по каждому из них проводится проверка.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. руб., медсестрам — по 50 тыс. руб., а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. руб. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 тыс. до 50 тыс. руб., в зависимости от должности.

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