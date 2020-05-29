Грузия возобновляет работу общественного транспорта

Работа общественного транспорта возобновляется в Грузии после временной приостановки из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Для пассажиров транспорта вводится обязательный масочный режим, за соблюдением которого будут следить сотрудники полиции, кондукторы и водители, указано в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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