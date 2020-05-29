Коньяк 1762 года продан на аукционе за $146 тысяч
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Винтажный коньяк 1762 года продан на аукционе Sotheby's за 118,5 тысяч фунтов стерлингов ($146 тысяч), сообщает CNN со ссылкой на данные аукционного дома.
Коньяк является «чрезвычайно редким» и старейшим из сохранившихся в мире, говорится в сообщении.
По информации телеканала, всего осталось три бутылки этого коньяка. При этом проданная на аукционе бутылка является самой большой из оставшихся.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: