Коньяк 1762 года продан на аукционе за $146 тысяч

Винтажный коньяк 1762 года продан на аукционе Sotheby's за 118,5 тысяч фунтов стерлингов ($146 тысяч), сообщает CNN со ссылкой на данные аукционного дома.

Коньяк является «чрезвычайно редким» и старейшим из сохранившихся в мире, говорится в сообщении.

По информации телеканала, всего осталось три бутылки этого коньяка. При этом проданная на аукционе бутылка является самой большой из оставшихся.

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