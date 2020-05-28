В Великобритании умер самый старый мужчина

В Великобритании в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, пишет газета Sun.

По информации газеты, причиной смерти стал рак.

Уэйтон родился в 1908 году в Англии. У него трое детей, 10 внуков и 25 правнуков. В начале апреля мужчину признали самым старым мужчиной на планете после того, как умер японец Титэцу Ватанабэ в возрасте 112 лет и 355 дней.

Старейшим человеком на Земле считается японка Канэ Танака, которой в январе исполнилось 117 лет.