14% москвичей имеют маркеры антител к коронавирусу

Кровь 14% москвичей имеет маркеры антител к коронавирусу, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Скрининговые тестирования, которые мы проводим по Москве, на сегодняшний день выявили 14%... людей, которые имеют маркеры коронавируса, в основном, которые уже получили антитела», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что это большой процент.

В Москве коронавирусом заразились 173 тыс., выздоровела 71 тыс., скончались 2254 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин рассказал, когда откроют салоны красоты и фитнес-центры

— Собянин: режим самосохранения продлится в Москве до появления вакцины

— В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня