Жарившего сосиски на Вечном огне в Кронштадте вандала не стали арестовывать

Кронштадтский районный суд решил не арестовывать Николая Поликарпова, обвиняемого в осквернении Вечного огня в Кронштадте, где он жарил сосиски и зефир, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, мужчина и две девушки 24 мая около 23.00 подъехали к мемориалу. Они вышли из машины и начали жарить сосиски и зефир на пламени памятника. Пожарив еду, они оставили мусор у памятника и уехали. Позднее, 26 мая, Поликарпова задержали и предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК России «Надругательство над надмогильным сооружением».

«Следствие просило арест, суд следствию отказал», — говорится в сообщении.

Теперь вандалу могут избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция доставила в отдел двух девушек, жаривших шашлык на Вечном огне

— СК завел дело о вандализме на жаривших шашлыки у Вечного огня в Кронштадте

— СК ужесточил статью жарившим шашлыки на Вечном огне в Кронштадте гражданам