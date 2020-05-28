В Москве задержали 13 человек, загорающих на крыше банка во время самоизоляции

В Москве полицейские задержали за нарушение самоизоляции 13 человек, которые загорали на лежаках на крыше банка в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России.

Загорающие расположились на крыше здания на Земляном Валу, 41, строение 1. На место инцидента направились полицейские.

«На момент проверки указанных граждан на крыше здания банка обнаружено не было. При этом нарушители находились в одной из квартир по данному адресу», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что за нарушение режима самоизоляции 13 человек были доставлены в отделения полиции для составления административных материалов.

На прошлой неделе по данному адресу произошло вооруженное нападение на банк с захватом заложников.

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