На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии студента обвинили в участии в террористической организации

Студента колледжа в Уфе арестовали за участие в террористической организации
true
true
true

Студента одного из колледжей Уфы задержали по подозрению в участии в деятельности организации, признанной террористической. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел по Башкирии в Telegram-канале.

По данным следствия, молодой человек в мессенджере публиковал посты, содержащие в себе признаки оправдания и пропаганды идеологии и деятельности запрещенной в РФ организации. Более того, в тематических каналах он активно поддерживал деятельность проживающего за границей лица, объявленного в федеральный розыск по обвинению в терроризме и экстремизме.

На этом фоне в отношении студента было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Ему уже предъявили соответствующие обвинения.

«Судом ему избрана мера пресечения — арест», — говорится в заявлении.

26 декабря Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Ставрополе была предотвращена попытка террористического акта, совершить который намеревалась 18-летняя жительница Краснодарского края. Девушка, действуя по заданию украинских спецслужб, получила самодельное взрывное устройство и планировала установить его на автомобиле военнослужащего министерства обороны. Ее задержали с поличным.

Ранее жителя Нижегородской области обвинили в финансировании террористической организации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами