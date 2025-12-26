В Башкирии студента обвинили в участии в террористической организации

Студента одного из колледжей Уфы задержали по подозрению в участии в деятельности организации, признанной террористической. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел по Башкирии в Telegram-канале.

По данным следствия, молодой человек в мессенджере публиковал посты, содержащие в себе признаки оправдания и пропаганды идеологии и деятельности запрещенной в РФ организации. Более того, в тематических каналах он активно поддерживал деятельность проживающего за границей лица, объявленного в федеральный розыск по обвинению в терроризме и экстремизме.

На этом фоне в отношении студента было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Ему уже предъявили соответствующие обвинения.

«Судом ему избрана мера пресечения — арест», — говорится в заявлении.

26 декабря Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в Ставрополе была предотвращена попытка террористического акта, совершить который намеревалась 18-летняя жительница Краснодарского края. Девушка, действуя по заданию украинских спецслужб, получила самодельное взрывное устройство и планировала установить его на автомобиле военнослужащего министерства обороны. Ее задержали с поличным.

Ранее жителя Нижегородской области обвинили в финансировании террористической организации.