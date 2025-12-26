Находившегося в розыске экс-чиновника Минсельхоза осудили за мошенничество

Правобережный районный суд Липецка назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы экс-чиновнику Минсельхоза РФ Олегу Донских по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Согласно материалам дела, в период с 2007 по 2011 год Донских с соучастниками разработал схему хищения денежных средств ОАО «Росагролизинг» и Россельхозбанка. Для вывода денег фигуранты заключали фиктивные договоры лизинга, а также договоры на получение кредитов для приобретения различного оборудования. Сумма ущерба от их действий составила более 2,6 млрд рублей. Кроме того, Донских признали виновным в хранении огнестрельного оружия, которое было обнаружено при обыске.

Суд приговорил Донских к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также удовлетворил исковые требования потерпевших.

По данным следствия, после предъявления обвинений Донских сбежал и находился в федеральном розыске. Он использовал поддельные документы для сокрытия личности и не имел официального источника дохода. В 2024 году экс-чиновник был задержан ФСБ в Подмосковье и арестован по обвинению в девяти эпизодах мошенничества, связанных с хищениями средств «Росагролизинга» и Россельхозбанка.

Ранее суд арестовал генерального директора масложировой компании «Благо».