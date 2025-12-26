«Замерзший водитель»: на видео попало, как москвичка отогрела мужчину на дороге

В Москве на видео попало, как женщина отогрела замерзшего водителя

В Москве женщина помогла замерзшему водителю общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Москвичка помогла водителю сломанного автобуса. Она проезжала мимо, когда увидела стоящий на аварийках автобус. Внутри оказался замерзший водитель. Девушка купила ему горячий чай, составила компанию и дождалась с ним помощи», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как водительница останавливается возле автобуса и заходит в транспорт. В машине находится мужчина, который сообщает о поломке, тогда москвичка принимает решение купить ему горячий чай. На записи также слышно, как водитель рассказывает о своей жизни, а после — благодарит жестом.

