Политолог предположил цель визита Зеленского в США

Политолог Кортунов: Зеленский едет в США склонять на свою сторону Трампа
Jonathan Ernst/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен отправиться на переговоры в США, чтобы заручиться поддержкой американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с News.ru высказал политолог Андрей Кортунов.

По его предположению, Зеленский намерен «закрепить те сдвиги, которые наметились в позиции США при переходе от изначального плана из 28 пунктов к плану из 20 пунктов». В Киеве считают, что позиция Белого дома «эволюционирует» в выгодном для Украины направлении, и это надо закреплять на встрече.

«Я думаю, это еще и какая-то реакция на российско-американские консультации, которые тоже состоялись недавно во Флориде. На них, скорее всего, Кирилл Дмитриев изложил позицию России, включая непринятие целого ряда пунктов из этого списка, который был согласован американцами с украинской стороной и с европейцами», — сказал Кортунов.

Политолог указал, что сейчас «идет борьба за Трампа» и то, какие будут его окончательные позиции и на кого будет возложена ответственность в случае возможного провала мирных переговоров.

До этого Владимир Зеленский анонсировал свой визит в США для встречи с Дональдом Трампом. Глава государства рассказал, что секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров доложил ему о недавних контактах с американской стороной.

Ранее Зеленский заявил, что «многое может решиться к Новому году».

