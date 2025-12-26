Депутаты предложили разрешить регионам устанавливать свои требования к тонировке машин

Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо зампреду правительства Алексею Оверчуку с предложением разрешить регионам регулировать требования к тонировке передних стекол автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

«Просим Вас оценить целесообразность реализации предложения о предоставлении права субъектам РФ разрешать устанавливать тонировку на передние стекла транспортных средств на своих территориях и в случае Вашей поддержки указанной инициативы совместно с другими государствами - членами Евразийской экономической комиссии внести соответствующие изменения в решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», - указано в письме.

До этого депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонированные стекла автомобилей.

«Законопроектом предлагается отменить административную ответственность за тонировку стекол автомобиля, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Подобная ответственность предусмотрена частью 3.1 статьи 12.5 КоАП, штраф составляет 500 рублей», — отмечается в сообщении агентства.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке к законопроекту, что тонировка на стеклах защищает водителей и пассажиров от вредного излучения от солнца и позволяет поддерживать в салоне низкую температуру. Также стекла с тонировкой может послужить защитой от краж имущества из салона. В правительстве РФ не поддержали эту инициативу депутатов.

Согласно действующим нормативам, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

Ранее в ГИБДД рассказали, в каком случае водителя могут арестовать за неправильную тонировку.