В российские школы направили инструкции по разрешению конфликтов с учениками

Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения утвердило пятиэтапный алгоритм действий для руководителей образовательных организаций на случай конфликтов с учениками. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства и уже направлен в регионы.

В инструкции предусмотрено, что на каждый этап урегулирования конфликта отводится один-три дня. На первом этапе информация о ситуации доводится до руководителя учреждения, устанавливаются факты, назначаются ответственные и при необходимости привлекаются правоохранительные органы.

На втором этапе выясняются все обстоятельства конфликта, участники проходят опрос, при необходимости с участием психологов, и определяются виновные. Если конфликт не удается разрешить, руководство школы или колледжа должно обратиться в комиссию по урегулированию споров, которая должна быть в каждом образовательном учреждении.

Третий этап предусматривает подключение комиссии, рассматривающей все факты и выносящей письменное решение. Четвертый этап включает контроль исполнения решения руководителем или назначенными ответственными. При желании участников конфликта обжаловать решение они могут обратиться в региональную комиссию по защите чести педагогов, вышестоящие образовательные органы, следственные органы или в суд.

В инструкции также рекомендовано повышать правовую культуру среди учеников и педагогов, использовать медиацию для разрешения конфликтов и обеспечивать психологическое сопровождение участников. Руководителям советуют выявлять конфликты интересов, защищать честь педагогов, пресекать слухи и интриги, а также проводить профилактическую работу с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении.

Документ утвердили в декабре на Совете по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, в котором участвовал министр Сергей Кравцов. Инструкция разработана на фоне участившихся конфликтов в российских школах.

Ранее в Ростовской области школьник распылил в лицо однокласснику газовый баллончик.

