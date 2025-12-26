На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тутберидзе раскрыла, почему взяла в группу Бойкову и Козловского

Тутберидзе о чемпионах России Бойковой и Козловском: они с нами в одной религии
Алексей Даничев/РИА Новости

Тренер Этери Тутберидзе в интервью Okko ответила, зачем взяла в свою группу пару фигуристов — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

«Мне эта пара импонирует, потому что они с нами, с нашей командой Team Tutberidze, в одной религии — «Развиваться». Было движение выучить четверной выброс. И дальше хотелось бы делать четверной подкрут», — заявила Тутберидзе.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами России в соревнованиях спортивных пар. По сумме двух прокатов спортсмены получили 224,29 балла. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (223,63). Замкнули тройку сильнейших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Тутберидзе прокомментировала 14-е место ученицы Дарьи Садковой на чемпионате России.

Зимние виды спорта
