Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА под Купянском

Российские военные уничтожили пункт управления украинскими БПЛА, который располагался в частном доме в селе Глушковка в 6 км от Купянска Харьковской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT, публикуя соответствующие кадры.

По информации журналистов, закрепившись в доме, украинские бойцы вели разведку позиций российских сил.

Накануне Вооруженные силы РФ (ВС) ликвидировали заключенных из украинского специального батальона «Шквал», пытавшихся проникнуть в Купянск. Уточняется, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекла городскую черту с севера. Всего отряд состоял из пяти человек. Российские военнослужащие с помощью тепловизора быстро вычислили бойцов ВСУ и уничтожили их точным ударом дрона.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии подтвердил, что Купянск находится под контролем российских подразделений — в окружении находятся 3,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

Ранее военный эксперт назвал тщетными попытки контратак ВСУ у Купянска.