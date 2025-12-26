На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые прогнозируют возобновление вспышечной активности к праздникам

ИКИ РАН: возобновление вспышек на Солнце ожидается к новогодним праздникам
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Вспышечная активность может возобновиться после двухнедельного затишья. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

В сообщении отмечается, что на линию видимости с Земли выходят две крупные активные области. Именно это и станет причиной возобновления солнечных вспышек перед новым годом.

Ученые поясняют, что активности в виде петель, которые появляются на левом (восточном) краю светила, растут и окажутся в зоне видимости через 1-3 дня.

«Солнечные пятна, из которых «растут» петли, пока не видны (скрыты краем Солнца), но появятся в поле зрения в течение 1-3 дней. По расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря», — говорится в сообщении.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

Ранее на Солнце случилась вспышка высочайшего класса.

