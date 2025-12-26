Житель Московской области спас лису от убоя и оставил себе

112: житель Красногорска спас лису от убоя и поселил у себя в квартире

В Красногорске Московской области мужчина спас лису от убоя и оставил себе. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Уточняется, что животное заметили в ЖК «Ильинские луга» на улице Заповедной несколько дней назад.

«До этого лиса жила в тесной клетке и постоянном стрессе, так что первое время мечется по всей квартире. На адаптацию зверю нужно немного времени. Все документы о происхождении лисы и прививки, по словам хозяина, уже есть», — говорится в посте.

23 декабря сообщалось, что в Казани лиса поселилась на подземной парковке. Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, что животное гуляет возле припаркованных автомобилей. Далее на записи заметно, что лиса спит на покрышках, после чего убегает.

В начале декабря во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садится на дорогу.

