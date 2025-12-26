Зеленский заявил, что «многое может решиться к Новому году»

Зеленский заявил, что ожидает важных решений к Новому году

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в контексте урегулирования конфликта с Россией «многое может решиться к Новому году». Таким образом он анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Многое может решиться к Новому году», — написал Зеленский.

Он сообщил, что глава СНБО Рустем Умеров доложил об «очередных контактах с американской стороной». Зеленский анонсировал встречу «на самом высоком уровне» с Трампом и подчеркнул, что Киев «ни дня не теряет».

Накануне Владимир Зеленский поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером, обсудив с ними «некоторые значительные детали работы».

По итогам переговоров он рассказал, что «есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира». Украинский лидер выразил надежду на то, что сегодняшние «рождественские договоренности» и обсужденные идеи будут полезны.

