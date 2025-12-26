На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авторов проекта о депутате Наливкине приговорили к условным срокам

Авторов проекта «Наливкин» Клочкова и Вавилова приговорили к 6 годам условно
Кадр видео redactsiya

Авторов сатирического проекта «Наливкин» режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова приговорили к шести годам лишения свободы условно. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что их судили по ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Поводом для возбуждения дела стал ролик, в котором депутат Наливкин стрелял из гранатомета по автобусной остановке.

«Прокуратура требовала 14 лет строго режима для авторов проекта. В итоге Уссурийский районный суд Приморского края назначил им 6 лет условно», — говорится в посте.

6 октября 2024 года актера Андрея Неретина, сыгравшего депутата, не стало. По словам режиссера Андрея Клочкова, перед этим артист ушел в запой «от расстройств» из-за закрытия проекта. Неретин жаловался, что без скетч-шоу ему не на что жить, и собирал деньги через подписчиков.

Скетчи про Наливкина начали выходить в 2019 году, в каждом видео Неретин в роли председателя исполкома комично решал какую-то местную проблему.

Ранее создатель шоу о Наливкине рассказал, что у актеров изъяли полицейскую форму, но они будут использовать ее снова.

