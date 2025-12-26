Маск заявил, что Брюссель больше нельзя считать бельгийским городом

Брюссель перестал быть бельгийским городом, заявил американский бизнесмен Илон Маск. Он выразил свою точку зрения в социальной сети X.

Предприниматель прокомментировал пост блогера Марио Науфола, который опубликовал статистику по проживающим в столице Бельгии детям. Согласно этим данным, в настоящее время около трех четвертых несовершеннолетних в Брюсселе — дети неевропейского происхождения.

«Столица Бельгии больше не бельгийская», — написал Маск.

9 декабря президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана ужасным человеком, провалившим свою работу. Таким образом американский лидер прокомментировал непростую ситуацию с мигрантами в столице Соединенного Королевства. Он отметил, что власти города «позволяют людям просто приезжать и не проходить проверки».

На следующий день хозяин Белого дома выступил перед своими сторонниками в штате Пенсильвания. Трамп заявил, что Европа рискует уничтожить саму себя из-за миграционной и энергетической политики. Президент США рекомендовал европейским странам быть осторожными.

Ранее руководство Европейского союза освободило Польшу от обязанности принимать мигрантов.