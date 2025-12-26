Раскрыта стоимость новогодней елки Ксении Собчак

Ксения Собчак потратила на украшение елки к Новому году 155 тысяч рублей

Журналистка Ксения Собчак потратила на украшение елки к Новому году 155 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в агентстве флористики и декора.

Дом Ксении Собчак украшали профессиональные декораторы. Для оформления новогоднего дерева были задействованы два специалиста. Телеведущая выбрала советский стиль, поэтому для нее подобрали 400 стеклянных сосулек, карамелизированные апельсины, гирлянды светящуюся 300 метров и из чеканных флажков, бублики и сушки на ленте, груши и яблоки в сахаре, стеклянные и натуральные шишки. Все элементы — ручной работы.

В агентстве уточнили, что у Ксении Собчак ель высотой четыре метра, поэтому работы и высококачественные материалы обошлись ей в 155 тысяч рублей. Кроме того, журналистка заказывала композиции на стол и в вазы.

Более дорогим декором к Новому году хвастался Филипп Киркоров. Предположительно, он заплатил за праздничную елку и другие украшения около 5 млн рублей. В этом году артист выбрал за основу красный и золотой цвета и подбирал игрушки только в этих оттенках.

