Пьяный мужчина ворвался в пункт выдачи заказов и напал на сотрудницу с ножом

В Екатеринбурге пьяный мужчина, назвавшийся «смотрящим» за районом, напал с ножом на сотрудника пункта выдачи заказов. Об этом сообщает городское управление МВД.

В Екатеринбурге полиция задержала 29-летнего местного жителя. Пьяный злоумышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подошёл к сотруднику пункта выдачи, который в этот момент чистил снег на крыльце. Угрожая работнику ножом, он потребовал отдать деньги из кассы, заявив, что давно проживает в районе и является «смотрящим».

Когда продавец отказался выполнять его требование, нападавший ударил его рукояткой ножа. После этого испуганный сотрудник успел забежать внутрь помещения и запереть дверь, а злоумышленник скрылся с места преступления. Потерпевший с переломом руки обратился в больницу, а затем в полицию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с применением оружия, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

