В ЛНР задержали подозреваемого в подрыве памятников в Луганске

В ЛНР задержан подозреваемый в подрыве памятного знака павшим в бою ополченцам

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали подозреваемого в подрыве памятного знака павшим в бою ополченцам и других памятников в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное региональным УФСБ.

На кадрах мужчина, задержанный ранее за подбор кандидатов для диверсий и терактов в регионе, рассказывает о другом фигуранте.

«Мне известно, что дважды он закладывал взрывное устройство под памятник напротив здания СБУ (бывшее управление СБУ в Луганске. — «Газета.Ru») и «Звезда»… Впоследствии он и я были задержаны сотрудниками ФСБ», — сказал он.

По фактам преступлений возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена».

В период с 2016 года в Луганске взорвали несколько памятных знаков, в частности, памятный знак «Звезда», а также мемориал ополченцам «Они стояли за Родину», расположенный в центре города. Последний в результате покушения был серьезно поврежден.

