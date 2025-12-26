На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР задержали подозреваемого в подрыве памятников в Луганске

В ЛНР задержан подозреваемый в подрыве памятного знака павшим в бою ополченцам
В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали подозреваемого в подрыве памятного знака павшим в бою ополченцам и других памятников в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное региональным УФСБ.

На кадрах мужчина, задержанный ранее за подбор кандидатов для диверсий и терактов в регионе, рассказывает о другом фигуранте.

«Мне известно, что дважды он закладывал взрывное устройство под памятник напротив здания СБУ (бывшее управление СБУ в Луганске. — «Газета.Ru») и «Звезда»… Впоследствии он и я были задержаны сотрудниками ФСБ», — сказал он.

По фактам преступлений возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена».

В период с 2016 года в Луганске взорвали несколько памятных знаков, в частности, памятный знак «Звезда», а также мемориал ополченцам «Они стояли за Родину», расположенный в центре города. Последний в результате покушения был серьезно поврежден.

8 декабря суд в Москве арестовал бойца MMA Заура Исмаилова по делу об осквернении после «спарринга» с памятником ветеранам МЧС в Москве.

Ранее обвиняемый в осквернении могилы Евгения Пригожина подписал контракт для ухода на СВО.

Загрузка
 
