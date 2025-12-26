На Алтае мужчина устроил погром в магазине техники и расколотил 12 телевизоров

В Камне-на-Оби Алтайского края сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего погром в магазине бытовой техники, он разбил 12 телевизоров, 2 холодильника и водонагреватель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Житель Алтайского края пришел в магазин техники, чтобы сдать по гарантии сломанный водонагреватель и холодильник. Сотрудники магазина отказались принимать бракованный товар, сославшись на то, что гарантия была нарушена сторонним ремонтом. Отказ привел мужчину в ярость.

Он начал крушить бытовую технику на прилавках. Работники магазина успели нажать тревожную кнопку. К моменту прибытия наряда Росгвардии дебошир успел расколотить 12 телевизоров, два холодильника и водонагреватель. По предварительным данным ущерб составил более 330 тысяч рублей. Злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

