Нижегородец продал квартиру по «схеме Долиной» и потребовал моральную компенсацию

В Нижнем Новгороде инвалид продал жилье по схеме Долиной и пытается его вернуть
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Инвалид из Нижнего Новгорода пытается вернуть квартиру, которую продал под действием аферистов. Об этом сообщает Советский районный суд города.

Мужчина стал жертвой мошенников. Неизвестные представлялись сотрудниками государственных структур и убедили мужчину в необходимости продать жилье.

Осознав, что его обманули, россиянин подал иск о признании следки купли-продажи недействительной.

«В. также указывает на то, что он является инвалидом с детства и в настоящее время находится в тяжелом материальном положении», – сообщается в публикации.

В документе истец просит не только аннулировать договоренность, но и компенсацию морального вреда, а также исключить запись о регистрации права собственности на квартиру за новым владельцем.

Судебное заседание по иску назначено на февраль следующего года.

До этого в Петербурге суд встал на сторону покупателя квартиры, которую местная пенсионерка продала по той же схеме. Суд также обязал женщину выплатить новому владельцу деньги за проживание после сделки.

Ранее омская пенсионерка разгромила квартиру, которую не смогла вернуть по «схеме Долиной».

