Космонавт Федяев из России готовится ко второму полету на Crew Dragon

Космонавт Федяев приступил к сдаче экзаменов для полета на Crew Dragon
Илья Питалев/РИА Новости

Российский космонавт Андрей Федяев начал сдавать экзамены, чтобы в 2026 году полететь на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент космонавт тренируется на тренажере российского сегмента МКС. После испытаний будет понятно, готов ли Федяев к работе на станции.

1 декабря стало известно о том, что вместо ранее назначенного космонавта Олега Артемьева на МКС полетит Федяев. Причина смены космонавта в рамках миссии Crew-12 не уточняется. Миссия Crew-12 должна состояться в первой половине 2026 года.

Федяев уже принимал участие в миссии Crew-6 и совершал полет на корабле Crew Dragon. Артемьев ранее летал до МКС исключительно на российских кораблях серии «Союз ТМА» и «Союз МС».

В августе американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым в составе экипажа стартовал к МКС. В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым вошли американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

Ранее Санта-Клаус в рамках рождественского турне залетел на МКС.

