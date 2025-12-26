ВСУ в течение суток более 10 раз атаковали Запорожскую область

Балицкий: два человека пострадали при атаках ВСУ на Запорожскую область

Два человека пострадали в Запорожской области в результате атак со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили 11 целенаправленных атак на населенные пункты в области. В частности, артиллерийскому обстрелу подвергся город Каменка-Днепровская, где произошло как минимум 15 взрывов.

«Повреждения получило частное домовладение, пострадала женщина 1964 года рождения — она получила осколочное ранение и госпитализирована в Каменско-Днепровскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»)», — отметил Балицкий.

Он добавил, что в населенном пункте также выявили повреждение распределительного газопровода.

Еще один человек пострадал в районе села Романовское в результате атаки украинского дрона. Мужчине 1966 года рождения потребовалась госпитализация, его доставили в Токмакскую ЦРБ.

«В городе Пологи при атаке БПЛА (беспилотного летательного аппарата — «Газета.Ru») поврежден легковой автомобиль, обошлось без пострадавших», — сообщил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что все местные службы работают в штатном режиме.

Ранее тысячи абонентов в Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ.