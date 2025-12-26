Гражданин Турции не смог попасть домой из-за долга перед бывшей женой-россиянкой

В Екатеринбурге гражданина Турции не пустили на самолет из-за долга по алиментам

Гражданину Турции не дали улететь из России из-за проблем с выплатой алиментов. Об этом сообщает kp.ru.

Несколько лет назад мужчина женился на россиянке из Челябинска и перевез на Родину, где у них родились двое детей. Однако спустя время пара развелась, вместе с младшими членами семьи россиянка вернулась домой.

Так как экс-супруг не поддерживал детей финансово, женщина обратилась в суд. В этот момент иностранец находился на Родине, его объявили в розыск.

Спустя время он сам приехал к экс-возлюбленной, чтобы повидаться с детьми.

«Бывшая супруга встретила его нерадушно, напомнила, что наследников хорошо бы поддержать деньгами. Мужчина развел руками и хотел было вернуться домой», – сообщается в публикации.

Он приехал в Екатеринбург, откуда планировал отправиться на Родину, однако на борт его не пустили. К этому моменту иностранец задолжал семье 700 тысяч рублей.

Так как мужчина почти не владел русским, он долго не мог понять, почему не может покинуть Россию. Чтобы вернуться домой, он попросил родственников отправить ему нужную сумму.

На улаживание всех проблем у него ушло несколько дней. Все это время приставы помогали ему. После внесения денег ему разрешили покинуть территорию РФ.

