Число пациентов с коронавирусом в Забайкалье превысило 1 тысячу
Количество жителей Забайкальского края с выявленным коронавирусом за сутки выросло на 28, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Таким образом, на сегодняшний день число зафиксированных случаев заражения COVID-19 составляет 1 019 человек. Жертвами коронавируса в регионе стали 17 человек, выздоровели — 470.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае стали тяжелее переносить болезнь.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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