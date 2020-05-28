Число пациентов с коронавирусом в Забайкалье превысило 1 тысячу

Количество жителей Забайкальского края с выявленным коронавирусом за сутки выросло на 28, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Таким образом, на сегодняшний день число зафиксированных случаев заражения COVID-19 составляет 1 019 человек. Жертвами коронавируса в регионе стали 17 человек, выздоровели — 470.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае стали тяжелее переносить болезнь.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Забайкалье стало больше тяжело больных пациентов с коронавирусом

— В Забайкалье коронавирус обнаружили у 66 пациентов онкологического диспансера